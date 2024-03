Una cubana dice todo lo que no le iba a gustar casándose con un hombre español: la realidad es otra

La usuaria de TikTok @la_de_dios ha publicado un vídeo enumerando todas las cosas que supuestamente no le iban a gustar si se casaba con un hombre español, que "para nada son así".

"Primero, me dijeron que no me iba a gustar su olor porque nunca se duchan y les huele mucho la axila, y para nada. Mi marido es español y se ducha hasta tres veces al día", ha empezado diciendo.

También le dijeron que no les entendería al hablar: "En esto tengo que decir que al principio teníamos choque cultural y era una locura comunicarse. De hecho, pensaba que la relación no iría a más porque no nos entendíamos".

En último lugar, también le advirtieron de que los españoles "son muy tacaños", y esto ha dicho: "Mi marido de tacaño no tiene nada. Cuando yo empecé con él, me llevaba a los mejores restaurantes porque sabe que me encanta comer bien y yo nunca pagué la cuenta".

Incluso, el chico le llegó a meter en su póliza seguro "con solo dos meses de relación" porque ella empezó a "tener problemas con un tumor cerebral". Por todo ello y para terminar, ha asegurado que su marido español es "un hombre de verdad".