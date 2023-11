Una joven enumera, tirando mucho de humor, las razones por las que no se le da bien vivir

La creadora de contenido conocida en TikTok como @anaiisdomenech ha hecho un vídeo enumerando las razones por las que no se le da bien vivir con tan solo 27 años.

Antes de comenzar, ha asegurado que "más de uno se va a sentir identificado con todo esto", aunque sea ella la que lo esté "verbalizando en publico" y a través de la plataforma.

"La primera de las cosas por las que no se me da bien vivir es porque la lavadora lleva con el mismo programa puesto dos años. Alguien lo colocó y yo no lo he vuelto a tocar porque no sabré volver a ponerla", ha relatado.

De hecho, no ha intentado ni siquiera "aprender a poner un programa corto". Aunque ha señalado que es "curiosa" para algunas cosas, no lo ha sido para este asunto, ha dicho de manera cómica.

Sobre el tiempo, ha manifestado que no se sabe guiar en grados centígrados: "Cuando era pequeña, mi madre miraba el termómetro y me vestía en base a las circunstancias del momento".

En tercer lugar, ha comentado el tema de cortarse las uñas de los pies: "Es una guarrada, pero voy a verbalizarlo. En verano me las corto y en invierno hasta que no he reventado todos los calcetines no procedo a hacerlo".

También ha admitido que no sabe enviar una carta por correo: "Tuve que hacerlo un día y me di cuenta que no sabía dónde iba el destinatario y el remitente. Tuve que buscarlo en Google".

Asimismo, ha reconocido que no sabe "calcular el precio por kilo" cuando va a comprar ni "aparcar en fila". Un día, incluso, después de estar "media hora" intentándolo, "tuvo que acercarse un señor" a hacerlo.

"Tampcoo recojo la ropa del tendedero hasta que tengo que poner otra lavadora (...) Me cuesta la vida hacer un huevo frito (...) Admito abiertamente que detesto cocinar (...) La carne la cocino con mascarilla del asco que me da (cruda)", ha seguido enumerando.

Y, para terminar con la lista, le ha mandado un mensaje a su madre: "Le quiero pedir perdón públicamente por haberme enseñado a vivir y no habérmelo tomado lo suficientemente en serio como para poder seguir haciéndolo una vez me marché de casa. He madurado en otras cosas, pero en vivir no".