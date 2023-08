Una joven prueba el zumo de tomate por primera vez: empieza de una manera y termina de otra

La influencer @bertacaparros se ha grabado probando zumo de tomate, un producto que "alguien ha comprado" en casa y que, hasta ese momento, no había probado.

Aunque de primeras ha mostrado su rechazo por el "mal" olor del producto, al final ha puesto cara de satisfacción. "Hasta hoy no sabía que esto existía. Lo encuentro una tontería", ha empezado diciendo.

Segundos después, se ha puesto a olerlo y lo ha echado en un vaso: "Sé que no me va a gustar. No deja de ser salsa de tomate, y eso va con la pasta, no se bebe".

No obstante, ha admitido que tampoco pensaba que le fuera a gustar "el pinet de wasabi" y se lo ha estado comiendo: "Está asqueroso y muy rico a la vez".

Volviendo al zumo de tomate, para terminar la grabación se lo ha bebido y ha gesticulado dando a entender su agrado por la mencionada bebida, terminando con un "me callo".