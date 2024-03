Una madre no da crédito a la frase que le soltó su hija de camino al hospital: para reflexionar

Una oyente de Cadena Ser ha llamado este jueves al presentador del programa matinal Hoy Por Hoy, José Luis Sastre, para contarle la experiencia de su hija con el FOMO," el miedo a estar ausente y desconectado de lo que hacen los demás".

"Amparo, desde Valencina", ha contado que su hija de 22 años "está pasando un época muy mala porque está con ansiedad". De hecho, le entró "hace poco un ataque de pánico" y tuvieron que ir al hospital. De hecho, "está tratada con medicación".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"En pleno ataque de pánico, en la sala de espera, me decía que se iba a desconectar de Instagram (...) No le puedes quitar el teléfono, pero veo que está con él todo el día. Sí, yo creo que es adicción, aunque ella no lo considera así", ha relatado la progenitora.

Según ha explicado, la joven "quiere hacer una especie de llamamiento para gente que tenga problemas" de este tipo, dando a entender que ella se ha percatado de los efectos nocivos que pueden tener las redes sociales.

"El hecho de que una persona en un hospital, cuando le acaban de dar medicación y habiendo sido trasladada en ambulancia, te esté insistiendo en que va a dejar Instagram... Yo me quedé alucinada", ha asegurado.

Los adolescentes "reciben demasiados estímulos" a través de redes sociales, un tema que afecta sobre todo "a personas que tienen algún tipo de problema de ansiedad, depresión, déficit de atención, hiperactividad...". Esto "es grave, no se habla de eso y no les beneficia nada", ha lamentado la oyente para terminar de contar la historia de la joven.