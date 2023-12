Una mexicana explica las cosas que más ama de Madrid: desde se fuera se valora más

La usuaria mexicana de TiKTok Francesca Niro (@franniro) ha contado cuáles son las cosas de Madrid que más ama, siendo la última la verdadera razón por la que de verdad tiene en su corazón" a la capital.

"Lo primero es el transporte: si tienes menos de 26 años puedes sacar una tarjeta que por ocho euros al mes te mueves de manera ilimitada en todo el metro y bus en Madrid", ha explicado en el vídeo, que cuenta ya con más de 120.000 visualizaciones.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Además, está bastante limpio (el transporte público) y, honestamente, llega muy puntual y te mueve por todas partes", ha explicado. Otra de las cosas que le han gustado es que no hay cables ni basura en las calles.

"Los museos y las exposiciones, de verdad, que la gente aquí se aburre solamente si quiere", ha manifestado. "Hay demasiadas cosas que hacer, museos, músicas, explorar el retiro, ese lugar es hermoso", ha afirmado sobre el retiro, el cual dice que es un lugar hermoso que transmite paz.

Ha recalcado, además, la facilidad con la que se hace amigos en Madrid: "Todo el mundo quiere venir a conocer gente, hay muy buena onda".

"La razón por la que este lugar tiene mi corazón y que de verdad no lo cambio por nada es la seguridad. Yo soy mexicana, no entendéis lo bonito que se siente poder salir a las calles, caminar y que no te pase nada", ha confesado.

"Ni una sola vez me he sentido acosada en la calle, y eso que he caminado a mi casa a las cuatro de la mañana", ha finalizado. Los usuarios latinos que han visitado Madrid también han estado de acuerdo: "Puedes hacer cualquier cosa y no te sientes observado".