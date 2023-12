Una profesora cuenta la divertida anécdota que vivió con sus alumnos

La popular profesora de TikTok Mery Destellos (@awwitsmery) ha compartido una divertida anécdota que ha vivido en su colegio con sus alumnos más pequeños cuando ha ido a entrar a su clase.

"El otro día, según estoy entrando en clase, me preguntó uno de los más pequeños que por qué la profesora nativa de inglés siempre les llamaba gays", comienza diciendo en el vídeo, que dura casi un minuto.

Según relata, ella mostró su sorpresa, aunque este alumno siguió insistiendo en que les llamaba gays y no se dirigía a ellos por su nombre personal. Mery quiso saber más detalles para preguntarles a otras profesoras y a la nativa.

Entonces, le comentó que siempre entraban por la puerta les decía gays. Ahí se dio cuenta que se refería a la expresión inglesa "guy", que significa chicos. "Os dice siempre 'Os llama guys. Dice 'hello guys, how are you, guys? Where are you live, guys? Are you ok, guys?"

"Esto significa chicos y os dirá hola chicos, ¿cómo estáis chicos? ¿Dónde vivís, chicos? o ¿Si está todo correcto, chicos?", añadió la profesora, que acabó diciendo que un niño hasta le dijo a la nativa que tenía novia.