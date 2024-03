Un profesor de español dice qué nombre es mejor NO tener en Japón

El usuario de TikTok @buenosdiasporcierto ha sido profesor de español en Japón y, "revisando cartas de los alumnos", ha publicado un vídeo explicando por qué es mejor NO llamarse Alejandro en el país asiático.

"Lo digo porque, ahora que estaba aquí revisando cartas de mis alumnos para contestar algunas y hablar un poco con ellos, me han hecho recordar la forma en que me llamaban allí", ha empezado diciendo.

En Japón, "la forma de llamar a la gente de una manera educada, respetuosa o cariñosa, ponen don, señor... al final del nombre, es decir, ponen Chan, Kun, Sama... en función del contexto".

"Uno de los más comunes es el sufijo san. Yo me llamo Alejandro y muchas veces me llamaban 'Alejandro San' y yo decía ostras no, tío, por favor", en referencia al cantante español Alejandro Sanz.

También le han gastado muchas bromas con el éxito de la canción de Lady Gaga llamada 'Alejandro', y esto ha dicho, algo molesto: "Hostia tío, hace ya 15 años de la canción". Para terminar y en referencias a las dos situaciones expuestas, ha asegurado que estas bromas ya no tienen "gracia".