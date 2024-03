Una profesora española en Alemania cuenta cómo son los niños allí comparados con los españoles: ojo

Cuando se habla sobre Educación, los españoles tendemos a pensar que en otros países todo son cuentos de hadas y que aquí el nivel es muy pobre comparado con lugares como Finlandia o Alemania.

Pero la usuaria @hana_chemlal, profesora que está comenzando a dar clases de Primaria en Alemania, ha desdibujado un poco el mito al contar su experiencia en su primer día de clase en ese país.

"Para que luego digan que la educación en España es una mierda. Bienvenidos a mi primer día de trabajo en una Grundschule (primaria). Quiero morir, pero bueno", empieza admitiendo.

"Estuve aquí un día, que me hicieron la presentación y todo y vi que los niños eran muy maleducados. Entonces yo, toda ilusa, he pensado en mi casa: ponte un poco mona, que te vean un poco mona y digan: ah, bueno, pues no la vamos a maltratar por su cara bonita. Pero qué ilusa yo", se lamenta.

"Creo que con esto no voy a poder. Y mira que he dado clases en España, con niños maleantes españoles que dices tú: joder. Pero es que los alemanes muy majos de mayores, pero de pequeños... ven, ven y dales un par de clases", finaliza.

En los comentarios, muchos usuarios subrayan que eso depende mucho de la zona donde esté en el colegio y que hay personas de todo tipo. Otros, en cambio, cuentan experiencias similares.

"Pues yo hice un Audbildung y los mayores de majos la mayoría tienen poco, lo pasé fatal y eso que hablaba alemán 😳", dice una persona. En el mismo sentido, otra apunta: "Mucho ánimo, Hana, que también de adultos son para echar de comer aparte. Saludos desde Mannheim".

Otra profesora en Alemania asegura que lo que cuenta la autora del vídeo es real: "Yo trabajaba en un Grundschule y me cambié a un Kita 🤣 porque era horrible, era una escuela con problemas. Niños con problemas de integración etc. pero en Sudamérica trabajé con niños de la calle y eran más educados, empáticos, nada egoístas. Aquí me traumé 🤣 y me cambié para trabajar con los pequeños".