Una profesora triunfa al contar lo que hizo al entrar en clase y notar que olía tremendamente bien

La profesora de matemáticas y usuaria de TikTok @laurimathteacher ha confesado que "copia cosas de sus alumnas" y ha dado tan solo un motivo: el perfume que ha llevado una de ellas.

"El otro día entré en clase y pensé: ¡Madre mía, qué bien huele! El olor no se me iba y encontré de quién venía, le pregunté cuál era la colonia, pero no se acordaba", ha afirmado en el vídeo, que en tan solo 24 horas ha acumulado casi 430.000 'me gusta'.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Demostrando la buena relación que ha tenido con la alumna, ha contado que le envió un correo para explicarle de qué perfume se trataba. La fragancia que ha llevado es Soirée My Soul, que está disponible en Mercadona por menos de 15 euros.

"¿Y qué es lo que he hecho? Comprarme la colonia de mi alumna. Lo siento, cariño, pero vamos a oler igual", ha afirmado. Viene dentro de una caja beige con un estilo elegante y, de forma simpática, le ha dado gracias a sus alumnas: "Y a ver si también me traéis un día un código de descuento también".

Algo que también ha destacado es que el olor se le ha quedado incluso después de una ducha, algo que han ratificado los usuarios en los comentarios: "Lavé mi ropa y aun así se queda el olor".