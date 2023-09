Una trabajadora de hotel señala la nacionalidad de los clientes que mejor dejan las habitaciones

La usuaria de TikTok @mariamercedes.27, que trabaja en un hotel de Buenos Aires (Argentina), ha publicado un vídeo en esa red social en el que señala de qué nacionalidad son, a su juicio, los clientes que siempre dejan las habitaciones en perfecto estado.

"¿A que no saben de qué nacionalidad son los clientes que no desordenan no manchan? Miran la cama, impecable. El baño, también. Todo muy ordenadito. Es la nacionalidad perfecta", empieza señalando.

Y luego dice algo que deja las cosas ya muy claras: "Si quieren, les doy una pista: hablan japonés".

Hace unos meses, la usuaria de TikTok @belindacuentaoficial, que trabaja en un hotel, explicó cómo le encanta que dejen los clientes las sábanas de la habitación cuando se marchan.

"Tú sacas las sábanas, las fundas de almohada, las toallas y la papelera y lo dejas en un rinconcito. Y nosotras con esto, sinceramente, nos la gozamos", señalaba la trabajadora, que recalcaba que cuando abren la habitación y ven que está todo "apañadico o recogido", les pega "una alegría por el cuerpo".

"Ahora, te digo una cosa, que no es necesario que lo hagan los clientes porque para eso pagan, para estar tranquilos, una estancia, no tienen que hacer nada de todo eso. Pero la verdad es que estas cosas se agradecen", subrayaba.