Pide una ambulancia en EEUU, cuenta lo que le ha pasado luego y concluye: "Tendré que irme a España"

La usuaria de TikTok @pamelarodriguez034, que vive en Estados Unidos, ha relatado en un vídeo lo que le pasó cuando tuvo que pedir una ambulancia cuando estaba embarazada.

La mujer muestra la factura del servicio. "Para los que no sabían: en Estados Unidos se cobra la ambulancia", dice antes de continuar: "Yo pedí una ambulancia en mi proceso de embarazo y me cobraron 1.573. Mi seguro cubrió 363. La diferencia: 1.213".

"Yo llamé a la ambulancia y ellos me dijeron que ellos me enviaron una ambulancia que no cubre mi seguro y yo le dije: yo no tengo culpa de que ustedes me hayan enviado una ambulancia-limusina" relata.

Y finaliza: "Entonces de todos modos me cobraron los 1.200 aunque mi seguro cubre ambulancia, pero la que ellos me enviaron no la cubre mi seguro. Entonces tengo que pagar 1.213 dólares por esa ambulancia".

En los comentarios, numerosos usuarios españoles celebran el sistema de seguridad social del que disfrutan. "Por eso prefiero la seguridad social que tenemos en España🥺🥺".

"Tendré que irme a España", ha concluido la usuaria al ver numerosos comentarios en la misma dirección.