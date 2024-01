Una uruguaya cuenta las cosas que más le sorprenden de la Nochevieja en España

La creadora de contenido uruguaya Emiliana Artagaveytia vive en Valencia y, basándose en su experiencia, ha contado varias cosas de las fiestas en España que le han "llamado la atención", en especial de Nochevieja.

La primera que ha destacado es la tradición de tomarse una uva por cada campanada de las 12 en total. "¿Cómo tenéis la capacidad de tragar 12 uvas en 12 campanadas? Yo lo intenté y casi me muero", ha dicho al principio del vídeo, que ya cuenta con 13.900 'me gusta'.

"Ves a los presentadores que están hablando y comiendo y yo digo que es un talento, algo con lo que tienes que nacer, la capacidad de meterte uvas, hablar, reírte...", ha afirmado. Otra cosa "muy loca" que le ha sorprendido es que cuando entró al bazar de su barrio se encontró con mucha ropa interior de color rojo: "No puedes tener una braga verde, no, te tienes que comprar una nueva y encima roja".

Dejar las ventanas abiertas "para dejar ir lo malo del año" también. Además, algo que no ha vivido, pero le han contado, es la tradición de meterse lentejas en los bolsillos. "Espero que me estén tomando el pelo porque no entiendo la razón, será para la abundancia", ha manifestado.

Ha querido dejar claro que lo que ha contado basándose en su "experiencia personal", por lo que no significa que "todo el mundo sea así". Algún usuario ha aclarado, con cierto sarcasmo, algunas de las tradiciones españolas: "Lo de las uvas son años de entrenamiento desde pequeños". "Lo de las uvas es para atraer el dinero, la ropa interior es por el amor y lo de las ventanas y lentejas no lo había escuchado en mi vida", ha comentado otra usuaria.