Una venezolana cuenta lo que le dijeron de los catalanes antes de venir y lo que ella ha visto

La usuaria venezolana de TikTok Tatiana Izquierdo (@tatianasip) ha contado lo que le dijeron sobre los catalanes antes de que llegase a España, en la que actualmente ya lleva un año viviendo.

"Antes de venir me llenaron de miedos y prejuicios", ha comentado en el vídeo, que ha alcanzado las 36.500 visualizaciones y 2.800 'me gusta' en menos de 24 horas.

"En general me decían que eran personas muy cerradas y que en ningún momento me iban a hablar en castellano, simplemente desde el minuto uno me iban a hablar en catalán", ha expresado, a pesar de que lo ha desmentido, ya que para ella ha sido todo lo contrario.

Pero la realidad ha sido otra muy diferente, pues desde el principio la han hecho "sentir como en casa". "Yo trabajo en atención al público y cada día viento a cientos de personas y de mil solo dos han sido groseras, el resto es un amor", ha continuado.

Ha sugerido que no se englobe a todos por tener una mala experiencia: "En cada parte del mundo hay gente mala pero no hay que generalizar, aquí os digo que los catalanes son un amor, se tenía que decir y se dijo".