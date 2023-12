Una niña pide ir a la iglesia para ver a la virgen y la razón deja a todos locos

La usuaria de X @Absurdecesasaco ha relatado la conversación que ha tenido con su hija pequeña cuando esta le ha pedido a su abuelo acudir a la iglesia para "ver a la virgen".

"A mí me ha parecido raro porque en casa no somos creyentes, aunque mis suegros sí lo son", ha empezado diciendo. No obstante, han cumplido el deseo de la pequeña, que ha ido con su abuelo.

Según le ha contado después, "han estado en la iglesia y ella solo quería acercarse más y más a la virgen". Cuando se ha aproximado lo suficiente, "se ha quedado extrañada y no ha dicho nada".

Horas después, esta es la conversación que ha tenido la tuitera con su hija acerca del tema: "Me dice que hoy ha visto a la virgen y que ni había peces, ni pelo de oro, ni peines de plata. NADA".

La pequeña se ha indignado porque pensaba que el famoso villancico que suele cantarse en Navidad 'Los peces en el río' era real, pero no. El relato ha provocado multitud de reacciones jocosas en la red, además de 1.000 'me gusta' en apenas doce horas.