Unos argentinos flipan con un producto de Mercadona: quienes lo han probado dicen que es "delicioso"

La cuenta de TikTok @travel_luke, argentinos que viven España, han mostrado los productos que más "raros" les parecen durante una visita a Mercadona, quizá el supermercado más conocido de este país pero no para ellos.

"Productos raros que venden en el supermercado en España. Te voy a mostrar algunas cosas bastante raras que hallamos en el supermercado", dicen antes de comenzar: "Empezamos con una mermelada súper rara de pimiento. ¿Se imaginan mojar esto dulce en el pan?", preguntan.

En los comentarios, algunos españoles se han mostrado igual de sorprendidos que ellos con el producto, que no conocían. Pero quienes lo han probado lo alaban. "La mermelada de pimiento está buenísima. No dejes de probarla. Con el queso frito va de miedo", dice uno.

Otro añade: "La mermelada de pimiento está buenísima. Pero no se usa para untar en el pan, sino con salados. Por ejemplo, pruébala con carne, está mortal". Y otro más: "La mermelada de pimiento sabe deliciosa".

Los usuarios argentinos muestran su sorpresa también por otros productos: "Algo que jamás había visto son papas fritas sabor huevo frito. ¿Era necesario que inventen este sabor? Algo que me llamó poderosísimamente la atención es que en la parte de mariscos había langostas, sí, pero vivas moviendo sus pinzas y antenitas".

"Otra cosa muy loca desde que vine a España es ver la pata de jamón ibérico alimentado a bellotas. ¿Se comprarían una de estas? Esto sí que no lo voy a entender: en Argentina la morcilla es un embutido y acá la encontramos dentro de un frasco", prosigue.

Y hay más: "Había una salsa sabor argentino todavía no la he probado, pero me da curiosidad el sabor que debe de tener. Esto sí que no es tan raro: papas sabor pollo y limón. Nunca había visto en mi vida un mix de dos mermeladas, y menos de ciruela y kiwi".