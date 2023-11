Usuarios de TikTok reaccionan a la "novedad" de Mercadona 

El usuario de TikTok @justforfoodie ha publicado un vídeo enseñando una de las nuevas novedades de Mercadona: salsa Tikka Masala.

Al tratarse de una cuenta dedicada a divulgar "las últimas novedades de la lista de la compra", no han dudado en mostrar la versión que esta empresa española ha creado para sus consumidores.

"¿Qué os parece?", ha preguntado el internauta a sus seguidores, generando multitud de reacciones al instante.

Se trata de una fórmula elaborada con tomate, nata, leche de arroz, agua, aceite de salvado de arroz, azúcar, jengibre, ajo, cebollas, una gran variedad de especias, almidón de tapioca modificado, sal, vinagre destilado, anacardos y pimentón.

No obstante, muchos han asegurado no haber visto todavía el producto en los establecimientos de Mercadona de su zona. "No creo que tarde", ha contestado el tiktoker para concluir.