Va al médico en Irlanda y lo que le sucede es para reflexionar (y mucho) sobre la sanidad en España

El usuario de TikTok Sergio Suárez, español que vive en Irlanda, ha contando en esa red social su experiencia con la sanidad de aquel país para poner en valor la que tenemos en España.

"Llevo dos años y medio viviendo aquí en Irlanda y poco se habla de la sanidad que tenemos aquí en Irlanda. Tenemos que darnos cuenta de que los españoles somos privilegiados con la sanidad que tenemos en España", empieza diciendo.

Suárez relata lo que le pasó una vez que tuvo que ir al hospital con una amiga: "Estuvimos en la sala de espera casi 12 horas. Es decir, llegamos a las 12 de la noche y hasta las 10 de la mañana no la atendieron. Es decir, estuvimos en la sala de espera, que mi amiga se podía haberme caído ahí, y no decían nada, no hacían nada".

"Y después de todo eso obviamente tienes que pagar la consulta porque aquí en Irlanda la sanidad no es gratuita. La consulta más lo que te hagan. Al final es una cosa de la que poco se habla y deberíamos darle cuenta y cuidarnos un poquito más, no nos pongamos malos", concluye.