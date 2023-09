En EEUU dicen que quien tiene vacaciones pagadas es un vago y su respuesta es sencillamente genial

La usuaria de TikTok @kayshaynee ha subido un vídeo a la red social en el que admite que le molesta cuando en Estados Unidos le dicen que quien tiene vacaciones pagadas es un "vago". Y ha explicado la respuesta que suele dar en esos casos.

"Nunca dejará de sorprenderme cuando discuto con un estadounidense el tiempo de vacaciones de los europeos, que tienen más de 20 días pagados. Su respuesta es que son vagos", empieza diciendo la usuaria en las imágenes.

La respuesta que les da es bien clara: "¿Cómo de lavado tienes el cerebro? Si querer vacaciones pagadas es de ser vago, añádame. Seré la persona más vaga que has conocido. No me importa".

"20 días es el mínimo, tengo alrededor de 38 días", subraya una usuaria en los comentarios de la publicación. Otra exclama: "¡Nosotros en Europa también nos sorprendemos cuando vemos esos comentarios! ¿Cómo pueden pensar que es normal trabajar sin vacaciones o con sólo 5-10 días al año?".

Y, en ese mismo sentido, otra persona cuenta su propia experiencia: "Rechacé una oferta de trabajo en 2004 para una empresa en Atlanta, Georgia. Mucho más dinero que aquí, pero no vale la pena con 5 días de vacaciones para empezar".