Pregunta a su familia si puede llevar a su novio a cenar y la respuesta es impropia del siglo XXI

En pleno siglo XXI todavía hay comportamientos intolerantes impropios de la época en la que vivimos y que ponen muy difícil a muchas personas llevar la vida que les apetece.

El usuario de Twitter @CrisSotoDTorres está provocando el pasmo general al compartir en esa red social la respuesta que le dio su familia cuando les preguntó si podía acudir a una cena con ellos junto a su novio.

"Me invitaron a una fiesta familiar y les comenté que si podía llevar a mi novio; así como mi hermano lleva a su novia", explica en su mensaje, donde adjunta la contestación que le dieron.

"En verdad no se que responder; me tiene muy cansado toda la situación ¿Qué habrían contestado ustedes?", plantea.

En la respuesta, sus familiares dicen que han estado "comentando el tema": "En la comida habrá niños que no sé si están preparados para ver una relación como la tuya. Yo imagino que no".

"Entonces pues con mucha pena te digo que no. No por nosotros, sino por la situación que te comenté. Difícilmente creo que los padres de los niños les estén preparando para vivir una de estas situaciones", prosigue el mensaje.

Y finaliza: "Si esto no te gusta, no te convence o no estás de acuerdo, yo entenderé el hecho de que decidas no acompañarnos. No habrá problema y sé que para personas como tú es una situación difícil de enfrentar. Pero igual es para los demás difícil de enfentar y con niños que no entenderían".