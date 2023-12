Va al País Vasco, no puede entender lo que ve y un popular tiktoker vasco arrasa con su reacción

Una usuaria de TikTok está dando muchísimo de qué hablar en las redes sociales tras compartir su estupefacción por lo que ha visto en el País Vasco en Navidad.

"No me he sentido más fuera de lugar con niños de 0 a siete años en mi vida", empieza diciendo antes de señalar: "He salido a la calle porque tenía que comprar unas cosas y he visto que estaba todo cortado y que había gente, por lo que había una cabalgata, o no sé cómo se llamará aquí porque es que visto lo visto...".

"Aquí no existe Papá Noel aquí lo que hay es un vejete que baja desde las montañas en un burro y que da regalos a los niños que han tenido un comportamiento ejemplar", dice la joven, a la que ha respondido el popular usuario de TikTok @ikertron01.

"Se llama Olentzero, ¿vale? Y no es el Papá Noel de aquí. Papá Noel es un invento, el Olentzero es un personaje mitológico vasco, es un gentil, que es una raza mitológica", explica.

Luego la joven sigue con su relato: "Y cuando me doy cuenta de que las pastorcillas y demás, desde las carrozas, gritan en euskera. Y yo así, estoy fuerísima".

"¡En el País Vasco están hablando en Euskera. ¿Alguien va hacer algo? ¿Cómo es posible que los vascos hablemos euskera?", reacciona @ikertron01 ante lo que cuenta la usuaria, que insiste: "Los niños le respondían en Euskera y había muchas familias hablando en euskera entre ellos".

"¡La gente hablando en euskera entre ellos. ¿Lo próximo qué va a ser? ¿Que vaya a Japón y hablen en japonés? No, por favor, esto si que no", dice el usuario.

Mientras, la joven continúa: "Y claro yo que solo se decir agur y kaixo, que creo que es hola... era como me estoy dando cuenta del choque cultural. Yo qué sé. no sé, me he sentido muy fuera de lugar, pero bueno los vascos son majísimos, me caen todos super bien".

"Menos mal, somos majos los vascos. Te encanta menos cuando hablan en euskera. Te puedes ir, ¿eh? cuando quieras te puedes ir de aquí, no pasa nada, no se te va a echar excesivamente de menos", remata el usuario, cuya publicación supera los 33.000 'me gusta' en dos días.