Va a un restaurante, pide una hamburguesa vegana y lo que le sirven da lugar a una reseña HISTÓRICA

Las reseñas que los clientes dejan sobre los restaurantes que visitan son, a menudo, pequeñas píldoras de literatura que conmueven al más pintado. Eso obliga a los hosteleros a afilar su ingenio si quieren estar a la altura con sus respuestas.

Y, si alguien no se lo cree, la cuenta de X @etfelicitofill ha publicado la demoledora crítica que un comensal dejó al restaurante en el que se había pedido una hamburguesa vegana.

El usuario califica al local con una estrella sobre cinco (el mínimo permitido) y deja un comentario tremendo.

"Cuando tenía seis años me perdí en el bosque durante una acampada familiar. Me tuve que alimentar a base de excrementos de animal y corteza de árbol. Mis padres me buscaron durante dos días para encontrarme severamente malnutrido", dice.

Y remata sin piedad: "Incluso así la experiencia de haber comido la hamburguesa vegana quemada y congelada de vuestro restaurante ha sido más tortuosa que aquellos días".