Va a una tienda de ropa de Bilbao y se marcha por la frase que le dice la dueña: todo el mundo flipa

La usuaria de Twitter (esa red social que ahora se llama X) @scooby_groot ha contado lo que le ha pasado cuando ha ido a comprar a una tienda de Bilbao y ha provocado la estupefacción generalizada.

La mujer empieza subrayando que, en su opinión, todas las mujeres son conscientes de su físico y de su talla. Y luego comienza a detallar lo que le ha pasado con una "una dependienta de las de Bilbao, de toda la vida, de estas mujeres que se creen que levitan por regentar una tienda de ropa 'buena' (las hay a pares)".

La tuitera dice que estaba mirando unos vaqueros cuando ha ocurrido todo: "Sin previo aviso (sabiendo yo que no era mi talla), me ha espetado desde atrás mientras nos observaba: 'Tú no entras ahí".

"Le he respondido que sabía perfectamente que yo estaba en una 25 actualmente. Y nos hemos marchado. La frase más desafortunada que puedes decir como vendedor", se lamenta la usuaria, que subraya que esa frase es algo "que te podrías ahorrar perfectamente sabiendo que puede ser hiriente".

Por eso, afirma que no había entrado nunca en esa tienda y que desde luego no volverá a ir: "Lo de llevar ropa de firma se ve que aplica a los precios pero no a los modales".

Lo sucedido ha provocado reacciones como estas: