Van a una playa de Formentera a pasar el día y alucinan con lo que ocurre en mitad del mar

El usuario de TikTok @daniclos ha publicado un vídeo mostrando lo que ha ocurrido en una playa de Formentera a la que han acudido a pasar el día.

"Veníamos a pasear tranquilamente, todo guay, ves aquí a Paula y a Daniel y de repente...", ha dicho, para mostrar, a continuación, un enorme yate incendiándose.

"Y se quemó…. ¿Qué harías si fueras el propietario?", ha preguntado el joven al publicar el vídeo en su perfil.

A lo lejos, se divisa un gran yate del que sale un enorme humo muy negro y un par de lanchas alrededor. La grabación, además, va acompañada de la famosa canción de la película 'Titanic' llamada 'My Heart Will Go On', de Céline Dion.

Muchos en TikTok han alucinado con el inesperado momento y otros han aludido al dinero que debe tener su propietario teniendo en cuenta el tamaño del barco.