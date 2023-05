Ve esta escena de Jordi Cruz con un concursante de 'MasterChef' y no puede evitar decir todo esto

Dura poco menos de un minuto pero este vídeo de MasterChef está dando muchísimo que hablar en Twitter, donde un usuario ha recogido el momento y ha dejado una importante reflexión al respecto.

El protagonista de la escena es Jordi Cruz, jurado del programa, y David, un concursante de la última edición del talent show culinario de TVE.

Al valorar su plato, Cruz le dice al aspirante a ganar el concurso que "tiene una maldición" la de "sentir demasiado": "Yo tengo la contraria, que es la de sentir poco". "Mi papá tampoco era cariñoso y yo no aprendí a serlo. A ti pasa lo contrario. Eso es muy bonito pero te puede destruir porque las pasas canutas", le ha contado el cocinero catalán.

Ha añadido Jordi Cruz que si el concursante lo trabaja y lo logra dominar podrá "luchar contra eso" para ser "un poco más resistente en la batalla". "Te va a dar muchos palos la vida, hijo", ha comentado también Carmina Barrios, invitada ese día al programa.

"No he tenido mi mejor día y ya está. ¿Tú eres cariñoso en el fondo? Pues dame un abrazo", le ha respondido David al chef, llevándose el aplauso de sus compañeros en plató.

Ya delante de la cámara y fuera del plató ha comentado que él se está mostrando como es, con sus emociones, con la incertidumbre y con el miedo que supone estar en un programa tan mediático como MasterChef.

"El recibir malas críticas todo eso me puede afectar y me afecta tanto... entonces para qué me lo voy a quedar dentro. Si tengo que llorar y sacarlo es que lo saco. Es lo que me ha enseñado la terapia y estoy agradecidísimo de mi psicóloga y todo", ha afirmado.

Un tuitero ha cogido este fragmento y ha añadido una aplaudida reflexión: "He pasado mucho tiempo de mi vida invalidándome a mí mismo por 'sentir'. Sentir no es una maldición. Es un regalo que nos hace conectar con nosotros mismos y nos recuerda que estamos vivos. Viva la gente que ríe, llora, tiene miedo, se enfada y empatiza".

