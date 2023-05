María del Monte se atrevió a decirle a Pepe Rodríguez lo que nadie antes: ahora él responde

El chef Pepe Rodríguez, uno de los jueces de MasterChef, ha hecho referencia este lunes, entre risas, a uno de los momentos más sonados de la historia del programa.

Ocurrió en 2016, cuando María del Monte se fue del concurso por todo lo alto: diciéndoles a los tres jueces algo que quizá muchos habían pensado, pero nadie hasta entonces se había atrevido a decirles a la cara.

“Yo no voy a cocinar, si me lo permitís”, anunció antes de aclarar: “No sé para dónde tirar, si tengo que cocinar, si tengo que montar una mesa. Y a mí me gusta disfrutar de las cosas y no estoy disfrutando”.

Justo después se dirigió a Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz: “Me gustaría deciros una cosa a los tres, aparte de daros las gracias por vuestros consejos. Deciros que no es necesario tener todo el día la cara del fiscal de Morena Clara para hablarle a la gente”.

En aquel momento, Pepe Rodríguez reaccionó diciendo: "María, agradecemos tu honestidad. Muchas gracias por todo. Qué pena que no hayas encontrado tu sitio, pero tú lo has decidido así. Si quieres abandonar las puertas de MasterChef ahí tienes la puerta".

Ahora, el mismo chef ha hecho referencia a ese momento después que de Toñi Moreno, invitada en las cocinas, sacase el asunto a relucir. "¿A quién traerías?", le preguntó el chef. "A María del Monte", respondió provocando el alboroto. "¿Crees que vendría?", preguntó Rodríguez.

"A comer sí", respondió tajante Toñi Moreno, que provocó las palabras de Pepe Rodríguez: "Querida María del Monte. Nosotros no somos nada rencorosos y estás invitada a MasterChef cuando tú quieras. Esta es tu casa".