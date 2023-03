Vende en Wallapop un chaquetón y lo que cuenta en la descripción triunfa (y mucho) en Twitter

Wallapop es una de las aplicaciones de compra-venta de productos que más triunfa en España y tanto algunas de las conversaciones como algunos de los anuncios publicados se acaban haciendo muy virales en redes sociales.

El usuario de Twitter @Wikiwallapop, una cuenta dedicada a compartir algunas de las escenas más inverosímiles de la plataforma, ha compartido uno de los anuncios y ha arrasado al momento.

Bajo el título "chaquetón puerco", el vendedor ha puesto imágenes de un abrigo largo de color gris, pidiendo 25 euros por él.

Pero lo llamativo no ha estado ni en las imágenes ni en el precio. Ya que ha ido en la descripción donde muchos se han sorprendido por lo que ponía en ella.

"Por favor, llevaros esta mierda. Está nuevo. Me lo compré y por subnormal tiré el ticket a la salida de la tienda. Mido 1,50 y con él puesto parezco el inspector gacher. Me costó encima 50 putos euros. Lo dejo barato porque no puedo ni verlo. Lo odio", señaló.

El tuit se ha hecho muy viral en redes sociales, acumulando más de 1.800 me gusta y decenas de comentarios en los que se sorprenden con la descripción.