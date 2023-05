Un venezolano recomienda a sus compatriotas no utilizar nunca esta palabra en España

El castellano es un idioma muy rico que millones de personas hablan en todo el mundo. Eso provoca que tenga matices que varían en función de en qué país se esté. Y esas variantes provocan que, a veces, se produzcan malendidos.

Para ayudar a todos los venezolanos que vienen a España, el usuario de TikTok @baeaddams ha dado algunas recomendaciones a la hora de hablar en un vídeo publicado junto al mensaje: "Cosas que no debes decir o hacer en España".

"Lo primero: cuando vayas a una reunión no hables de política ni de fútbol. Es un tema bastante delicado y se te puede complicar la cosa", empieza diciendo antes de añadir: "No utilices la palabra ahorita. El español es bastante literal y la mejor manera de decirlo es 'ahora".

Pero hay una palabra aún más importante: "Tampoco uses la palabra córrete, ya que en España tiene una connotación sexual". Y más cosas: "Si vas a dar la hora no lo hagas en a.m o p.m. En España se utiliza el lenguaje militar".

"No te ofendas por la manera de hablar de los españoles. Ellos son bastante tajantes a la hora de decir las cosas, pero no quiere decir que estén molestos o te estén regañando", subraya antes de rematar: "No creas que en España todo es flamenco, toros o paella".