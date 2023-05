El dueño del restaurante que cobraba por el agua cuenta qué pasó tras recibir reseñas como estas

El dueño de un bar de un pueblo de Segovia que causó indignación generalizada el pasado febrero, tras conocerse que cobraba 4,5 euros por un vaso de agua del grifo, ha contado ahora qué ocurrió después de que se hiciese viral y se multiplicasen las reseñas negativas al local.

En una entrevista en Equipo de Investigación, de La Sexta, le han dicho: "Tenía en la carta que cobraba 4,5 euros por un vaso de agua del grifo". Él ha replicado: "Pero nunca se cobró. Es que hablar sin saber es muy fácil".

La periodista le ha preguntado que, entonces, por qué lo tenía puesto en la carta y el hostelero ha admitido que lo hacía simplemente para "disuadir a la gente".

"¿Cuando le piden un vaso de agua usted se lo da?", ha querido saber la informadora. Y el dueño ha sido claro: "Se lo desaconsejo, pero estoy obligado a ello. Yo vivo aquí. Yo no lo bebo, pero hay gente que lo bebe. Pero a mí no me sienta bien".

"Yo tenía una queja de un cliente y llegó Turismo y me dijo: oye que eso no se puede poner. Pues yo siempre he estado de acuerdo a lo que diga Turismo y Turismo me dijo que lo quitase de carta y quitado está", ha asegurado.

El hostelero ha señalado que ahora lo que oferta ahora es "agua kilómetro cero filtrada y embotellada en casa": "Microfiltrada por ósmosis inversa. Le quito las tierras, los barros los olores y lo vendo a 2,75".

Cuando se conoció el caso, la asociación de consumidores Facua denunció al restaurante asegurando escapaba a la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que obliga a los establecimientos de hostelería a "ofrecer siempre a los consumidores, clientes o usuarios de sus servicios, la posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita y complementaria a la oferta del mismo establecimiento".

El restaurante alegaba sin embargo que lo que cobraban era el servicio de agua del grifo, el proceso de servirla, pero que el agua era gratis.