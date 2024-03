Viaja a la India con su pareja sin investigar el país y acaba dando un consejo a todos sus seguidores

La usuaria de TikTok @.ximenapadilla, una mexicana que ha viajado junto a su novio a la India y está haciendo un viaje por Asia, ha hecho un vídeo dando un consejo a aquellos que vayan a hacer un viaje internacional y no hayan mirado cómo es el país de destino.

"Vuelo a la India sin saber lo que es ese país. De pequeña tenía un trauma con una película que se llama The cheetah girl, que es de unas chicas que bailan y se van a la India a grabar una película y bailan durante toda la grabación", relata.

Confiesa que en su cabeza "la India era colores y vestidos" y que por eso quería ir y conocer el país de primer mano. "Pero nunca investigué sobre cómo es el país, la comida, etc y ahora estoy a cinco días de ir", prosigue.

Ximena indica que va a estar con su pareja un mes viajando por todo el país, que va a visitar 10 ciudades y hasta van a pasar la festividad del Holi, que se celebra el próximo 25 de marzo y es un ritual tradicional de ahí.

Sin embargo, cuenta que tiene un problema. "Soy bien asquerosa, vomito lavándome los dientes o si alguien escupe en la calle y entonces tengo mucha facilidad y miedo. Tengo todo reservado con trenes, vuelos, hospedaje y todo y si no me gusta ya la lie", destaca.

"Vamos a ir a varios países en la zona y vamos a empezar por la India, que es el que más me preocupa. No me gusta que me toquen, el ruido, antes de ir a un país investiguen y no se queden traumados como yo por ver una película", finaliza, dando este consejo a sus seguidores.