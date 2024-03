Una canaria se queja de lo que le pasa habitualmente con su acento y su nombre 

La canaria y usuaria de la red social de TikTok Cathaysa, conocida como @cathaysa.93, ha publicado un vídeo en el que cuenta lo que le ha pasado a la hora de llamar a la Universidad de Zaragoza. Tal y como dice, forma parte de su día a día.

"Me llamo Cahaysa y tengo acento canario. El año pasado estuve estudiando en Zaragoza y ahora he ido a llamar a la facultad", comienza diciendo en el vídeo. La trabajadora de la universidad le preguntó por el nombre y, cuando se lo dijo, no se enteró de cómo se llamaba.

Al final acabó pidiéndole que se lo deletreara. "Lo podría haber hecho con 'c' de Candelaria, 'a' de Armeñime, 't' de talegazo, 'h' de hartada, 'a' de adeje, 'y' de yeyo, 'f' de flancocho, 'a' de acaima. Si le hubiera dicho todo eso no me habría entendido, así que le he dicho ciudades y palabras que conociera", cuenta.

Finalemente, le acabó preguntando si su titulación estaba homologada en España. "Le dije que sí, que la llamaba desde Tenerife y que la titulación es española", le tuvo que contestar Cathaysa.

Finalmente acaba dejando una reflexión que se ha hecho viral: "Esta es una de las miles de veces que a los canarios nos pasa esto".