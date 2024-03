Una experta en ciberseguridad cuenta el peligro que hay cuando hablas al asistente de Amazon

La divulgadora de contenido relacionado con la criminología y la ciberseguridad María Aperador, conocida como @mariaperadorcriminologia, ha publicado un vídeo en el que cuenta lo que ha comprobado tras pedir los datos que tiene de ella Amazon.

"Le pedí a Amazon todos los datos que tiene sobre mí y me envió este archivo con todas las conversaciones y órdenes que mandaba a Alexa, el asistente virtual de la plataforma", comienza diciendo, aunque añade que hay otro contenido que es todavía "más preocupante".

"También ha guardado clips de audio en los que no se menciona la palabra Alexa. Me enviaron más de 500 archivos de voz y da miedo porque Amazon no va a hacer un uso indebido de estos datos, pero ¿qué pasa si los ciberdelincuentes jaquearan la base de datos?", prosigue dejando esta pregunta en el aire.

Ella misma da la respuesta: "Tendrían acceso a todos nuestros datos desde móviles a tarjetas de crédito, direcciones y, por supuesto, todos nuestros audios. Con esto podrían clonar nuestra voz con inteligencia artificial y suplantar nuestra identidad para estafar a otros, abrir cuentas del banco, etc".

Así, explica que para desactivar esta opción hay que ir a la cuenta de Amazon, concretamente al apartado de gestionar tus perfiles y privacidad y ahí se marca la opción de que no guarde ninguna grabación de voz.