El vídeo de Carlos Alcaraz cocinando que es oro puro: "Restregamos"

El tenista Carlos Alcaraz ha grabado un vídeo intentando preparar Pan tumaca antes de la disputa del Barcelona Open Banc Sabadell que es auténtico oro puro.

En las imágenes se ve cómo el deportista dice: "Pan con tumaca es pan con tomate, ¿no? Pan tumaca, Albert, quieres?".

Dicho eso se pone manos a la obra: "Primero cortamos el ajo y lo restregamos. ¡Ahí está! Luego el tomate lo restriegas también. Más o menos".

"Un poquito de sal. Yo creo que le va bien así. Un poquito de aceite. Creo que esto es lo mejor que he hecho, echar aceite. Fuet...", dice. Y remata de forma espectacular: "Y no lo como porque ya he comido".