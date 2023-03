Una de las voces de 'Los Simpson' revela cuánto cobra por capítulo: "No hay más que hablar"

El actor de doblaje David García Vázquez, conocido por dar voz a multitud de personajes de la popular serie Los Simpson, ha contado en una entrevista concedida al podcast Territorio Revival cuánto podía llegar a ganar por cada capítulo.

Preguntado por este tema, ha revelado que trabajan por fragmentos o takes, que pueden ser de un máximo de cinco líneas si habla un solo personaje y de nueve si lo hacen dos. "Trocitos que pueden durar como mucho 30 segundos", ha descrito.

García ha contado que en el último capítulo que ha grabado ha hecho "dos takes" y, a nivel económico, ha afirmado que no llega a 50 euros. "Me parece bien que la voz de entre otros Homer Simpson cobre 300.000 ó 400.000, pero aquí he podido cobrar por un capítulo 50 euros", ha reconocido el actor que da voz al doctor Hibbert, Troy McClure, el capitán McCallister o Kent Brockman.

Además, ha llegado a decir que en un episodio en el que hable mucho ha llegado a los 150 ó 200 euros. "No lloro , es lo que se cobra y ya está. Están establecidos estos precios por convenio y no hay más que hablar", ha sentenciado.