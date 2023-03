La broma de este tiktoker lleva más de 3 millones de reproducciones: la mayoría ha picado

El usuario de TikTok @diegxnister ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que aparece medio llorando y a punto de acudir al hospital tras una supuesta pelea. No obstante, al final del vídeo desvela toda la verdad.

No es la primera vez que este tiktoker se burla de esta forma de sus seguidores. De hecho, esta vez, hay muchos que no han picado y han acudido de primeras a los comentarios de la publicación para corroborar si lo que ha contado al principio de la grabación es cierto o no.

En cualquier caso, el vídeo ha generado en menos de 24 horas más de tres millones de reproducciones y 453.000 'me gusta' en la plataforma.

"Como podéis ver, tengo la muñeca medio salida. Y, evidentemente, heridas en las manos. Os voy a explicar lo que ha pasado. Me tengo que ir a Urgencias. Se está cambiando mi madre, pero es que tengo que hacer este vídeo antes de que se viralice el vídeo que se va a viralizar", ha empezado señalando.

Y, acompañado de un tono muy serio y casi llorando, ha intentado, primero, excusarse: "Yo no soy mal chico y en la vida le he hecho daño a alguien, pero cuando vienen a tocar lo mío o tocan a alguien de mi familia, tengo que defender".

"Me han amenazado con subir los vídeos en los que salgo pegándole a alguien y sé que me va a pasar algo. Tenía que defenderme", ha dicho entre lágrimas. Sin embargo, segundos más tarde ha empezado a reírse para asegurar que se trataba de una broma.

"Y tú te la has vuelto a comer", ha dicho antes de terminar. La actuación ha sido tan real para los usuarios de TikTok que el vídeo no ha dejado de compartirse desde su publicación.