Vuelve a España tras ser profesor en Japón y enseña los regalos de sus alumnos: ojo a LA obsesión 

El usuario de TikTok @buenosdiasporcierto ha publicado un vídeo enseñando los regalos que le han hecho sus alumnos japoneses a los que daba clases de español antes de irse de Japón.

"Primero, os enseño un poquito esto, que son todas las cartas que me dejaron. Además, tienen muy buena letra. Yo supongo que es por la caligrafía que tienen ellos", ha empezado diciendo al tiempo que mostraba varios folios.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

A continuación, ha dicho que ha tenido un "choque cultural" porque tienen "obsesión con las toallas". Aunque le han hecho regalos "variados", le han dado más de cinco toallas "pequeñas, como de manos".

"Siempre les dije que me gustaba la cocina y me han regalado un cuchillo japonés. No lo he probado, pero creo que es una pasada. También caramelos, gallegas con dibujos tradicionales, dos botellas, una gorra, esto que es para el dolor de gemelos, pegatinas, un puzzle de Mario Bros, palillos...", ha continuado.

Para terminar, ha dicho alegre que le han dado unos "calcetines de Pikachu", de Pokémon, unos dibujos animados muy conocidos en Japón, "unas zapatillas japonesas para estar por casa, dos camisetas de arte japonés y la joya de la corona, una tote bag con el diseño personalizado de la clase".