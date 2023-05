Wallapop se disculpa por su desafortunada campaña de la llamada del Día de la Madre

Un día después de convertirse en uno de los temas más comentados en redes sociales, Wallapop ha pedido disculpas a sus usuarios por enviarles una notificación el Día de la Madre simulando una llamada perdida de una madre sin tener en cuenta la situación personal de su comunidad.

"Mamá. Llamada perdida. Te está llamando para que vendas lo que no usas", expresaba la notificación que Wallapop mandó este domingo 7 de mayo a sus usuarios, un mensaje por el que ha lamentado "profundamente el malestar generado", especialmente entre las personas que habían perdido a su madre y "la notificación recordó, de forma involuntaria, situaciones causantes de dolor y tristeza".

"Hemos analizado todo lo sucedido y tomado nota de vuestro feedback para aplicar las acciones más adecuadas y prevenir así que vuelva a repetirse en ocasiones futuras", ha concluido Wallapop en un comunicado.

El origen de la polémica notificación de Wallapop

La crisis de la notificación de Wallapop se remonta al domingo 7 de mayo 2023, Día de la Madre en España, cuando muchos usuarios de la plataforma de comercio electrónico recibieron en sus móviles una notificación que simulaba la llamada perdida de una madre.

Muchos usuarios, especialmente los que han perdido a su madre, llevaron sus quejas sobre la campaña a las redes sociales. Como Yasmina, a la que una terrible coincidencia hizo que recibiese la notificación cuando salía del cementerio después de llevarle flores a su madre.

"Saliendo del cementerio tras llevar unas flores a mi madre por el aniversario de su fallecimiento, me llega esto. Se me encoge el corazón. Rota. @wallapop, vuestra estrategia de marketing que no tiene en cuenta a las huérfanas, me ha destrozado el día. Más, si cabe", escribía en un mensaje que rápidamente circuló por Twitter, recibiendo mensajes de apoyo de otros usuarios de Wallapop.