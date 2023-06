Willy Toledo habla de esta forma tan clara sobre Frank Cuesta

El actor Guillermo Toledo se ha referido en unos términos tan claros como rotundos al popular aventurero Frank Cuesta a raíz de la visita que éste hizo a El Hormiguero, donde dejó varias declaraciones que llevan días provocando polémica en Twitter.

En concreto, Toledo ha reaccionado a un momento en el que Cuesta aboga por hacer una Ley Animal asesorados por expertos: "Tú lo que no puedes es hacer una ley mascotista y llamarla animal. ¿Quién ha hecho la ley animal? Podemos, PSOE. ¿Quién va a las manifestaciones en contra de la caza y de los toros? Normalmente gente que pertenece a Podemos o PSOE. Gente más de izquierdas".

"Yo llego y hago una ley para todos los animales, estoy dando todo el día coñazo con los toros, con la caza, con los perros de caza y yo contemplo un montón de cosas y lo único que no contemplo son los toros, la caza y los perros de caza. Entonces, ¿cómo coño van a hacer ahora una manifestación en contra de los toros o de la caza si ellos han hecho la ley? Lo hacen porque saben que no se puede tocar", dijo Cuesta.

En ese momento, Pablo Motos le preguntó directamente si es antitaurino o no. "A mí no me gustan los toros", respondió el aventurero. "Yo puedo respetar lo que otros hacen, viven de o les gusta pero no por eso les llamo....", añadió antes de subrayar que él no es antitaurino: "Pero yo creo que los toros están ahí. Si la gente los va a ver, si la gente lo apoya, el dí que lo dejen de apoyar desaparecerán".

Además, Cuesta se lamentó de que los españoles "nos hemos vuelto gilipollas" y ahora "nos quejamos de todo, de todo protestamos, todos tenemos que ser veganos, feministas": "Ya no se puede decir nada en este país, tienes miedo de hablar, de explicar, de decir".

Tras ello, el usuario de Twitter @pablom_m escribió: "Frank Cuesta ha ido El Hormiguero, el programa más visto de la televisión, para quejarse de que 'en España ya no se puede decir nada'. Ha llamado gilipollas e imbéciles a los antitaurinos delante de 3 millones de espectadores".

Y Guillermo Toledo ha añadido: "Dice defender a los animales a la vez que defiende la tauromaquia y las tiendas de animales por el simple hecho de que identifica rechazar ambas cosas con la izquierda. Antes facha que nada. Es tonto completo, el hombre".