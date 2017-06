Muere el futbolista Cheick Tioté a los 30 años

El futbolista Cheick Tioté, que hasta ahora jugaba en el Beijing Baxy FC chino, ha muerto este lunes a los 30 años, según ha confirmado su representante.

El centrocampista de Costa de Marfil ha muerto tras desvanecerse cuando se entrenaba. Fue trasladado de inmediato al hospital, donde ha fallecido.

"Es tremendamente triste confirmar que mi cliente ha fallecido en la mañana de hoy debido a un colapso durante el entrenamiento con su equipo", ha confirmado su representante Emanuele Palladino en declaraciones recogidas por Sky Sports.

El Newcastle, equipo inglés en el que militó durante siete temporadas, ha expresado sus condolencias en Twitter.

We are devastated to have learnt of the tragic passing of former Newcastle United midfielder Cheick Tioté in China today. #NUFC pic.twitter.com/PCrIEUyugv