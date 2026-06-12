Dimite el interventor general de Andalucía por sus vínculos con la trama de Leire Díez

El interventor general de Andalucía, Miguel Ángel Figueroa, ha dimitido tras conocerse la existencia de vínculos con la trama de la exmilitante socialista Leire Díez.

Según las informaciones sabidas ahora, la 'fontanera' socialista presuntamente se habría beneficiado de información facilitada por el ya excargo de la Junta durante su etapa en el Gobierno central.

Fuentes de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos en funciones han confirmado a EFE esta renuncia de Figueroa, quien ocupaba el cargo de responsable de la Intervención General andaluza desde principios de 2025.

Fuentes de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social han confirmado este viernes a Europa Press que la dimisión conocida este viernes pero presentada días atrás se apoyó en "motivos personales" y que fue aceptada por dicho departamento desde el primer momento.

La SEPI y el 'foco' de Montero en el Senado

El alto cargo estaba muy vinculado al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, otro de los grandes 'señalados' por los documentos conocidos sobre el 'caso Leire'. No en vano, Figueroa fue director de Participadas III, en la División de Desarrollo Rural, Alimentación y Medio Ambiente de la SEPI durante la presidencia de Fernández.

Como recoge Europa Press, el nombre de Miguel Ángel Figueroa salió a colación a comienzos de año durante una comparecencia en el Senado de María Jesús Montero, por entonces aún vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda.

En su intervención, Montero acusó al PP de haber montado una campaña en su contra porque en aquel momento era la candidata del PSOE a las elecciones autonómicas que se acabaron celebrando el pasado 17 de mayo, y replicó que "la mano derecha" del expresidente de la SEPI era el interventor general de la Junta, Miguel Ángel Figueroa, quien además había ocupado varios cargos de responsabilidad en la administración andaluza.

"Yo podría decir que den ustedes explicaciones del señor Figueroa", espetó Montero a los representantes del PP en aquella comparecencia en el Senado el pasado 15 de enero.