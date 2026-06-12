Matute comenta lo que escuchó de un juez para hablar sobre el caso de Zapatero: su última frase es para leerla

El diputado de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Oskar Matute, ha sido entrevistado este jueves en el programa de Xabier Fortes La noche en 24 horas y ha hablado de la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso del rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Matute ha contado que ha leído recientemente a un juez y a un experto jurista una opinión que le hizo pensar: "Me invitó a la reflexión porque decía que para iniciar una causa y para iniciar un procedimiento basta con una información o con una noticia".

"En este estado tenemos un recuerdo de noticias que han ocupado grandes portadas en grandes periódicos, además en hechos muy dramáticos para la historia del estado español como por ejemplo el 11M y la teoría de la conspiración. Entonces como de una noticia se puede abrir un procedimiento, lo que nosotros no vamos a hacer como EH Bildu es linchar a la persona que está sometida en ese procedimiento sin que no haya tenido todavía ocasión ni siquiera de testificar y de defenderse", ha sentenciado el diputado vasco, pidiendo tiempo para "ver lo que se dice".

Sin embargo, sí que ha reconocido que sería una desilusión que lo que se está publicando sea cierto: "Si goza de absoluta certeza y es así, tal cual se está publicando, nos parecería muy grave y sería desde luego una sorpresa muy alta, porque no teníamos ese concepto Zapatero, pero desde la distancia política porque no soy militante del PSOE ni nada por el estilo".

Matute ha insistido en querer tener "cautela y mesura" ha confirmado que sigue creyendo "en la presunción de inocencia como un principio fundamental en el estado de derecho".

Finalmente, ha acabado diciendo que "ese mismo jurista decía algo muy importante", que es que "en el Código Penal lo verdaderamente relevante para un juez es cómo conseguir penalizar una conducta sin que ésta tenga que acabar en cárcel".

"Ese es, de alguna manera, el fracaso de todo proceso, por eso intentan las mediaciones y otro tipo de cosas", ha sentenciado, rematando con un contundente "creo que en el estado español hay mucha gente que tiene más ganas de llenar las cárceles que de buscar el fondo de las verdades".