Ayuso 'veta' el abono de transporte de Madrid a personas que no estén empadronadas

La Comunidad de Madrid limitará desde el próximo lunes día 15 la expedición de la Tarjeta de Transporte Público Personal (TTP-personal) a personas que estén empadronadas en la región y en algunas poblaciones de Castilla-La Mancha y Castilla y León. Hasta ahora, para lograr la tarjeta de transporte era suficiente con identificarse con DNI, Permiso de Residencia o Pasaporte, dar la dirección en la que debía ser entregada, y pagar cuatro euros. Este abono de transporte, además de ser personal, sirve para obtener descuentos en el uso de la red de Metro, bus o Cercanías e incluso en algunos casos la gratuidad.

Así figura en un reciente anuncio del Consorcio Regional de Transportes Público Regular de Madrid (CRTM) sobre nuevas instrucciones acerca de los requisitos de residencia publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

Esta medida afectará a muchos extranjeros en situación irregular y a estudiantes originarios de otras provincias o países, que tendrán que hacer el trámite administrativo, e incluso a trabajadores que viven en otras regiones y trabajan en Madrid. Cabe recordar que el certificado de la tarjeta de transportes regional era un documento que permitía a muchos irregulares demostrar su arraigo y acogerse a la regularización promovida por el Gobierno de España.

Esta medida, que entrará en vigor desde el próximo día 15, afecta a la expedición de las TTP-personales, "tanto las nuevas como sus duplicados". En cualquier caso, no tendrá carácter retroactivo, han indicado a Europa Press fuentes del Ejecutivo regional. Según ellos, afectará a un 3,4% de los usuarios.

La TTP, que es intransferible --en ella figuran impresos el nombre y un número de identificación de la tarjeta, además de la fotografía del titular--, está dirigida a todos los usuarios en general y es la opción estándar para los usuarios que superan los 7 años.

Este tipo de tarjetas son imprescindibles para cargar billetes vinculados a una persona concreta, como pueden ser los abonos 30 días, o bien para beneficiarse de algún descuento por edad, familia numerosa o discapacidad, aunque también permiten cargar billetes no personales.

Con la entrada en vigor desde el próximo lunes, su expedición quedará supeditada a la acreditación de la condición de residente en un municipio de la Comunidad de Madrid o en alguno de los municipios integrados en las zonas tarifarias E1 y E2, así como en aquellos municipios expresamente previstos en el convenio vigente suscrito con Castilla-La Mancha.

Respecto de Castilla y León, desde el organismo de coordinación de la red de transportes madrileñas se aclara que serán válidos en los municipios incluidos en los convenios vigentes suscritos con esa comunidad autónoma. La relación completa de municipios incluidos se encuentra disponible en la página web institucional del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (https://www.crtm.es/).

La condición de residente se deberá acreditar mediante certificado de empadronamiento en vigor, en la que se refleje la residencia del solicitante en alguno de los municipios incluidos en estos convenios. El solicitante deberá aportarlo o autorizar su consulta, en su caso.

Con carácter excepcional, "por motivos tecnológicos y mientras resulte estrictamente necesario para garantizar la correcta aplicación de los beneficios legalmente reconocidos a las familias numerosas", se mantendrá la posibilidad de expedición de la Tarjeta de Transporte Público Personal para los titulares de título acreditativo de familia numerosa.

De esta forma, según el Gobierno regional, la medida preserva los convenios vigentes con Castilla-La Mancha y Castilla y León, mantiene alternativas de transporte "ampliamente subvencionadas para los no residentes y contempla excepciones como las familias numerosas. "Se trata, en definitiva, de garantizar una gestión responsable y de proteger los recursos públicos destinados a los ciudadanos madrileños", han apuntado las fuentes consultadas por Europa Press.

Igualmente, han apuntado que la medida "no introduce ninguna novedad", sino que aplica lo que ya establece la Ley del Consorcio Regional de Transportes, es decir, "las bonificaciones financiadas con recursos públicos deben destinarse a los residentes de la Comunidad de Madrid o de las comunidades con las que existan convenios".

Según han recordado, su puesta en marcha se ha pospuesto "por las limitaciones tecnológicas, la implantación progresiva del sistema y, posteriormente, por el impacto de la pandemia". Ahora, "con el sistema plenamente consolidado", han remarcado, es el momento adecuado para aplicarla.