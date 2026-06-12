⁠Test del Mundial 2026: ¿eres capaz de recordar los nombres de todos los jugadores de la selección española?

La selección española tiene uno de los equipos más competitivos de este Mundial 2026. Lamine Yamal, Nico Williams, Rodri, Pedri... la calidad del conjunto dirigido por Luis de la Fuente está fuera de toda duda. No en vano, es la actual campeona de Europa y una de las favoritas para alzarse con el trofeo.

El objetivo es conseguir la segunda estrella. Desde aquella generación liderada por Iniesta, Xavi o Casillas no hay una selección española con fundamentos tan claros. Puede ser una oportunidad irrepetible, por eso miles de aficionados esperan con ansia a que eche la pelota a rodar.

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Pero no será fácil. En el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá participan otros equipos que también están llamados a alcanzar grandes logros. El mejor ejemplo es Argentina, que defiende título con un Messi en su última Copa del Mundo. Y tampoco hay que perder de vista a la Francia de Mbappé o a una Alemania que siempre es un hueso duro.

El camino de España empieza en una frase de grupos en la que tendrá que enfrentarse a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. A partir de ahí llegan las rondas eliminatorias, con la novedad de que este año empiezan en dieciseisavos, es decir, un partido más de lo que venía siendo habitual.

Si eres aficionado de La Roja seguro que no te pierdes un solo encuentro. Y también, en caso de que seas un verdadero futbolero, eres capaz de recitar la alineación o a todos los convocados de memoria.

La selección lleva a 26 jugadores al Mundial. Y entre ellos están las grandes estrellas del presente. Pero quizás hay otros futbolistas que no conoces tanto o que no se te vienen a la cabeza de manera rápida.

Prueba el test de El HuffPost para demostrar que tienes un gran conocimiento de la selección española. Están los 26 futbolistas. Y cuentas con una pequeña pista: la fotografía de cada uno de ellos. Escribe cada nombre e intenta identificar a todos. No es tarea sencilla, y resulta bastante posible que olvides a alguno de ellos.

¿Cuántos has sido capaz de acertar?