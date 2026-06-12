Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Las joyas encontradas en la caja fuerte de Zapatero ya tienen precio: 1,3 millones de euros
Política
Política

Las joyas encontradas en la caja fuerte de Zapatero ya tienen precio: 1,3 millones de euros

La tasación encargada por la Audiencia Nacional cifra en alrededor de 1,3 millones el valor de las piezas halladas durante el registro de la oficina del expresidente, investigado en el denominado caso Plus Ultra.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Imagen de archivo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Imagen de archivo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.Carlos Lujan/Europa Press via Getty Images

Las joyas encontradas por la Policía Nacional en la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero ya tienen valoración económica. Y la cifra no pasa desapercibida: alrededor de 1,3 millones de euros.

Según han confirmado a EFE fuentes del caso, la tasación encargada por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama concluye que las piezas halladas durante el registro efectuado el pasado 19 de mayo en el despacho del expresidente del Gobierno alcanzan un valor aproximado de 1,3 millones de euros.

El informe ha sido elaborado por la histórica joyería Ansorena con la colaboración del Instituto Gemológico Español y forma parte de la investigación del denominado caso Plus Ultra, una causa en la que el magistrado sitúa a Zapatero en el supuesto "vértice" de una trama de influencias en favor de la aerolínea.

Qué buscaba el juez

La tasación fue solicitada para determinar de forma preliminar la naturaleza de las piezas encontradas, su autenticidad, el valor económico de reposición, posibles fabricantes o marcas y la fecha aproximada de fabricación.

No se trata todavía de una pericial definitiva, pero sí de una primera valoración destinada a esclarecer el origen y relevancia patrimonial de los objetos localizados durante el registro.

La investigación apunta a que determinados beneficios económicos habrían llegado supuestamente al entorno del expresidente, una tesis que Zapatero rechaza.

Collares, relojes, pendientes y una bolsa de Presidencia

Durante el registro realizado en una oficina situada en la madrileña calle Ferraz, los agentes encontraron numerosas piezas de joyería guardadas en una caja fuerte.

Entre ellas figuraban varios collares con piedras azules, verdes y granates, pulseras, pendientes, sortijas, cruces, brazaletes y cadenas, además de distintos conjuntos de joyas de color dorado y plateado.

También fueron intervenidos varios relojes, entre ellos uno de la marca Longines, otro Omega y otros ejemplares de las firmas Krono, Dogna y Lorenz Theatre.

Parte de las piezas se encontraban además en una bolsa con la inscripción "Presidencia del Gobierno", donde los agentes localizaron pendientes, anillos, colgantes, pulseras y otros objetos de valor.

La explicación de Zapatero

El expresidente, que está citado a declarar en la Audiencia Nacional los próximos 17 y 18 de junio, ha sostenido que las joyas proceden de herencias familiares y de regalos recibidos a lo largo de los años.

Según trasladó a EFE Luis Arroyo, presidente del Ateneo y colaborador de Zapatero durante su etapa en La Moncloa, el exjefe del Ejecutivo explicó que las piezas pertenecían en parte a herencias de su madre y de su suegra.

Asimismo, justificó que estuvieran guardadas en su despacho porque residía en una vivienda de alquiler que carecía de caja fuerte.

La valoración de 1,3 millones de euros añade ahora un nuevo elemento de relevancia a una investigación que sigue avanzando y que tendrá una de sus próximas fechas clave la próxima semana, cuando Zapatero comparezca ante el juez para ofrecer su versión de los hechos.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA SHEIN

Más de Política

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos