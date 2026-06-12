Las joyas encontradas en la caja fuerte de Zapatero ya tienen precio: 1,3 millones de euros

Las joyas encontradas por la Policía Nacional en la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero ya tienen valoración económica. Y la cifra no pasa desapercibida: alrededor de 1,3 millones de euros.

Según han confirmado a EFE fuentes del caso, la tasación encargada por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama concluye que las piezas halladas durante el registro efectuado el pasado 19 de mayo en el despacho del expresidente del Gobierno alcanzan un valor aproximado de 1,3 millones de euros.

El informe ha sido elaborado por la histórica joyería Ansorena con la colaboración del Instituto Gemológico Español y forma parte de la investigación del denominado caso Plus Ultra, una causa en la que el magistrado sitúa a Zapatero en el supuesto "vértice" de una trama de influencias en favor de la aerolínea.

Qué buscaba el juez

La tasación fue solicitada para determinar de forma preliminar la naturaleza de las piezas encontradas, su autenticidad, el valor económico de reposición, posibles fabricantes o marcas y la fecha aproximada de fabricación.

No se trata todavía de una pericial definitiva, pero sí de una primera valoración destinada a esclarecer el origen y relevancia patrimonial de los objetos localizados durante el registro.

La investigación apunta a que determinados beneficios económicos habrían llegado supuestamente al entorno del expresidente, una tesis que Zapatero rechaza.

Collares, relojes, pendientes y una bolsa de Presidencia

Durante el registro realizado en una oficina situada en la madrileña calle Ferraz, los agentes encontraron numerosas piezas de joyería guardadas en una caja fuerte.

Entre ellas figuraban varios collares con piedras azules, verdes y granates, pulseras, pendientes, sortijas, cruces, brazaletes y cadenas, además de distintos conjuntos de joyas de color dorado y plateado.

También fueron intervenidos varios relojes, entre ellos uno de la marca Longines, otro Omega y otros ejemplares de las firmas Krono, Dogna y Lorenz Theatre.

Parte de las piezas se encontraban además en una bolsa con la inscripción "Presidencia del Gobierno", donde los agentes localizaron pendientes, anillos, colgantes, pulseras y otros objetos de valor.

La explicación de Zapatero

El expresidente, que está citado a declarar en la Audiencia Nacional los próximos 17 y 18 de junio, ha sostenido que las joyas proceden de herencias familiares y de regalos recibidos a lo largo de los años.

Según trasladó a EFE Luis Arroyo, presidente del Ateneo y colaborador de Zapatero durante su etapa en La Moncloa, el exjefe del Ejecutivo explicó que las piezas pertenecían en parte a herencias de su madre y de su suegra.

Asimismo, justificó que estuvieran guardadas en su despacho porque residía en una vivienda de alquiler que carecía de caja fuerte.

La valoración de 1,3 millones de euros añade ahora un nuevo elemento de relevancia a una investigación que sigue avanzando y que tendrá una de sus próximas fechas clave la próxima semana, cuando Zapatero comparezca ante el juez para ofrecer su versión de los hechos.