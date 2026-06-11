¿Podrá 'Dai Dai' superar al 'Waka Waka'? Las claves de la canción de Shakira para el Mundial

El Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México tiene una clara banda sonora: el Dai Dai de Shakira junto a Burna Boy. Este pegadizo tema con toques de afrobeat es nada menos que la cuarta canción oficial de un Mundial de fútbol de la colombiana después del La La La, para el campeonato celebrado en Brasil en 2014, contando con la versión especial de Hips Don't Lie que lanzó en 2006.

Shakira es la artista que más canciones ha compuesto para esta competición deportiva y con este Dai Dai busca batir el récord que ostentó hace 16 años con el Waka Waka del Mundial de Sudáfrica 2010 en el que la Selección española de fútbol se alzó como ganadora.

Con Waka Waka, la colombiana batió todos los récords superando a hits como La copa de la vida de Ricky Martin y convirtiéndose en la canción de un Mundial más reproducida y vendida de todos los tiempos. Para entonces, Shakira utilizó ritmos originales de una marcha militar africana, llamada Zangalewa, en colaboración con el grupo africano Freshlyground.

Actualmente, la canción acumula más de 1.100 millones de visualizaciones en YouTube batiendo todos los récords de la colombiana. Alcanzó ocho discos de Platino en España y vendió un millón de copias en Estados Unidos. Muestra de ello es que continúa incluyéndola en el setlist en su gira Las mujeres ya no lloran, con la que tendrá su residencia europea en Madrid los próximos meses de septiembre y octubre.

¿Es Dai Dai el nuevo Waka Waka?

Queda mucho para conocer si este Dai Dai podría igualar las imponentes cifras del hit del Mundial de 2010, aunque en algo más de dos semanas supera el millón de visitas en YouTube en su videoclip.

El clip fue grabado en Miami con imágenes del Monumento a la Independencia de Ciudad de México, ambas sedes de este mundial, y en él participan futbolistas como Kylian Mbappé, Harry Kane, Takefusa Kubo, Lionel Messi, Erling Haaland o Cristiano Ronaldo.

Su coreografía, en partes del clip bajo un baobab, recuerda a algunas de las escenas del videoclip de Waka Waka, al igual que el afrobeat de su ritmo y la sonoridad del pegadizo estribillo. Mientras que Waka Waka significaba en fang, lengua hablada en Camerún y otras zonas de África, "caminar mientras trabajas", Dai Dai está en italiano y significa "vamos", que puede servir para alentar a los jugadores en la competición.

Además, al igual que hizo con Waka Waka, para esta canción ha contado con la colaboración de otro artista de origen africano, concretamente con el nigeriano Burna Boy, que aporta la parte más afro del tema.

El tema, producido por Benny Adam, Jon Bellion, Ed Sheeran y Alexander Castillo, ha alcanzado el número 4 en las listas de éxitos de buena parte de Latinoamérica, así como en Países Bajos. Después de la actuación inaugural de este jueves, así como de la clausura del próximo 16 de julio y de interpretar Dai Dai en directo, se podrá ver de primera mano si ha alcanzado el éxito del que es el gran hit futbolístico de la colombiana.