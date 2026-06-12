Risas entre Felipe VI y León XIV por lo que ocurre cuando iba a coger su avión de vuelta a Roma

Momento insólito en la despedida del papa León XIV. Cuando todo estaba listo para que el pontífice regresa a Roma, un incidente en su avión ha impedido que pueda despegar en el horario previsto.

Una circunstancia que le ha obligado a descender del avión. En un primer momento, los medios de comunicación han informado de que se trataba de una incidencia provocada por el viento; más tarde, Iberia ha actualizado que se trata de "un fallo técnico".

De cualquier forma, León XIV ha tenido que descender a la pista del aeropuerto de Tenerife. Allí había sido despedido por Felipe VI, quien nuevamente acudió a la escalerilla para esperar al pontífice.

Ambos han protagonizado un momento muy especial al comentar lo sucedido mientras avanzaban por la pista de vuelta al interior del aeropuerto. Una nueva imagen que quedará para el recuerdo, junto a otras anécdota del papa en España.

Finalmente, y tras las últimas informaciones, todo apunta a que León XIV volverá a Roma en el avión militar que llevó al Rey a Canarias tras la avería en la aeronave de Iberia que iba a trasladarle.

Punto final a su visita a España

El papa León XIV culminó este 12 de junio de 2026 su primera visita oficial a España, un viaje histórico de siete días, del 6 al 12 de junio, que le llevó por Madrid, Barcelona y Canarias y que puso el foco en la unidad social, la juventud y la crisis migratoria

La gira arrancó en Madrid con un fuerte componente institucional y multitudinario: encuentro con los Reyes y el Gobierno, discurso ante las Cortes y grandes actos religiosos como la misa del Corpus en Cibeles, que reunió a más de un millón de fieles.

En Barcelona, el viaje alcanzó uno de sus momentos más simbólicos con la inauguración y bendición de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, coincidiendo con el centenario de Antoni Gaudí.

La última etapa en Canarias ha marcado el perfil más social del viaje, centrado en el drama migratorio. Allí denunció la trata de personas y la indiferencia ante las muertes en el Atlántico, y se reunió con migrantes y organizaciones humanitarias antes de cerrar la visita con una misa en Tenerife.