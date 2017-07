Bañada en oro: las impresionantes fotos del oro de Mireia Belmonte en Budapest

"Todavía no termino de creérmelo". Han sido las primeras palabras que ha pronunciado Mireia Belmonte (Badalona; 1990) tras proclamarse campeona del mundo de 200 metros mariposa y engrandecer todavía más la leyenda que está forjando en la natación española.

La nadadora catalana se ha hecho con el oro en los Mundiales de Budapest con un tiempo de 2:26.05 y, aunque le costase creerlo, ha completado su triple corona en la especialidad, ya que anteriormente había conquistado el oro olímpico y el campeonato de Europa.

Belmonte ha puesto, además, un enorme grano de arena en la actuación española en los mundiales de natación que se están celebrando en Hungría. Es la cuarta medalla del equipo nacional tras la plata conseguida por ella misma en el 1.500 y las dos del mismo metal de Ona Carbonell en las pruebas de dúo.

A esas preseas hay que añadir la que logrará el equipo femenino de waterpolo, que será de oro o de plata, ya que se ha clasificado para la final del torneo. Y Belmonte todavía tiene balas en su cargador: el 800 y el 400 estilos.

"Visto desde fuera no sé cómo habrá sido, pero desde dentro no tiene nada que ver", decía la nadadora tras proclamarse campeona del mundo. La realidad es que, desde fuera, la final no ha podido ser más emocionante. Belmonte ha logrado su victoria tras alargar la última brazada, consciente de la cercanía de la alemana Franziska Hentke, que se quedó a trece centésimas de la catalana.

Estas son las impresionantes fotos de la victoria de la española. Una campeona bañada en oro: