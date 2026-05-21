¿Venezuela 'style'? EEUU despliega su portaaviones 'Nimitz' en el Caribe, en medio de fuertes presiones a Cuba

Turistas observan el portaaviones de EEUU 'USS Nimitz' en la bahía de Valparaíso (Chile), como parte del Tour del Océano Austral 2026, el pasado abril.

Vivimos la escalada más dramática en las relaciones entre Washington y La Habana en las últimas tres décadas y, cada día que pasa, el Gobierno de Estados Unidos sube la fiebre de guerra un grado más. Ahora ha lanzado una ofensiva coordinada, tanto judicial como militar, destinada a forzar el colapso definitivo del régimen comunista en Cuba.

La doble estrategia, ejecutada con precisión quirúrgica, combina la presentación de un histórico encausamiento penal contra el exmandatario cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas civiles en 1996, conocido en la tarde de ayer, con el despliegue inmediato en aguas del Mar Caribe del portaaviones USS Nimitz, un coloso militar con un historial reciente de combate de alta intensidad, cuyo movimiento se ha desvelado esta madrugada.

El anuncio conjunto ha sacudido los cimientos geopolíticos de la región, despertando los fantasmas de una intervención armada directa y delineando un escenario que analistas políticos califican como el preludio de una acción al estilo de Venezuela, que culminó el pasado 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses. Ahora está detenido en una cárcel de alta seguridad de Nueva York.

La jornada-terremoto comenzó en Miami, el epicentro histórico del exilio cubano en los States. Ante una nutrida concurrencia en la emblemática Torre de la Libertad -el histórico edificio donde se procesó a más de medio millón de refugiados cubanos en los años 60 del pasado siglo-, altos funcionarios del Departamento de Justicia desvelaron un encausamiento criminal secreto que había sido emitido por un gran jurado federal el pasado 23 de abril.

Raúl Castro, que cumplirá 95 años el próximo mes, fue acusado formalmente de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, cuatro cargos de homicidio en primer grado y dos cargos de destrucción de aeronaves. Los cargos se derivan de los trágicos eventos del 24 de febrero de 1996, cuando cazas MiG de fabricación soviética pertenecientes a la Fuerza Aérea de Cuba derribaron dos avionetas Cessna indefensas de la organización civil de exiliados Hermanos al Rescate. Cuatro tripulantes (tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal) perdieron la vida en aguas internacionales del Estrecho de Florida, ese que separa los dos países apenas por 145 kilómetros. Castro era en ese momento ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y máximo responsable militar de la isla.

"Por primera vez en casi 70 años, la alta dirigencia del régimen cubano ha sido acusada en este país por actos de violencia que resultaron en la muerte de ciudadanos estadounidenses", declaró ayer el fiscal general en funciones, Todd Blanche, durante una conferencia de prensa cargada de simbolismo político.

El encausamiento detalla de manera minuciosa que el régimen de La Habana planificó supuestamente el ataque, tras un incidente ocurrido en enero de 1996, cuando los activistas arrojaron folletos a favor de la democracia sobre La Habana. De acuerdo con los documentos judiciales, Raúl y su hermano Fidel, el mítico presidente ya fallecido, fueron los "tomadores finales de decisiones" para emitir la orden de matar.

El expresidente cubano Raúl Castro levanta el brazo del recién elegido sucesor, Miguel Díaz-Canel, el 19 de abril de 2018, en La Habana. Adalberto Roque / Pool / Getty Images

Bajo la supervisión directa de Raúl Castro, los pilotos militares cubanos realizaron entrenamientos de interceptación específicos semanas antes del ataque del 24 de febrero. Las grabaciones de cabina de aquel día, en las que se escucha a los pilotos cubanos celebrar la destrucción de los objetivos civiles tras disparar sus misiles, forman parte fundamental de la evidencia del gobierno norteamericano.

Para los familiares de las víctimas, la acusación federal es un acto de justicia demorado pero "necesario". Marlene Alejandre-Triana, cuyo padre, Armando Alejandre Jr., pereció en el derribo, expresó a la agencia AP que los cargos eran "largamente esperados" y enfatizó que su progenitor "solo quería llevar la libertad a su patria cubana".

A nivel legislativo, un bloque de congresistas cubanoestadounidenses celebró también de inmediato el anuncio en Washington. La representante republicana María Elvira Salazar envió una advertencia explícita y directa a la élite gobernante en La Habana, de paso: "El mensaje es para la familia Castro: entiendan esto bien, sus días han terminado. Un encausamiento federal es un asunto serio. Maduro pensó que Trump estaba bromeando... y miren dónde está Maduro hoy, en una prisión federal en Nueva York. Así que le enviamos el mensaje a la familia Castro: es hora de que se vayan". "La soga se está apretando alrededor de la dictadura", añade la política trumpista.

Un inquietante movimiento en el mar

Horas después de que se revelaran esos cargos contra Castro, el Pentágono confirmó que el portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz (CVN-68), junto con su poderoso grupo de ataque -que incluye al destructor de misiles guiados USS Gridley y al buque logístico USNS Patuxent-, había ingresado formalmente a la cuenca del Caribe meridional. El Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) no ocultó el carácter intimidatorio de la maniobra. A través de un mensaje en la red social X (antes Twitter), el mando militar ensalzó a la flota naval desplegada como "el epítome de la preparación y la presencia, un alcance y una letalidad inigualables".

El USS Nimitz no es una baza disuasoria más. No tiene nada de ordinario. Esta enorme embarcación de guerra cuenta con un historial operativo sumamente agresivo. A mediados de 2025, pasó cuatro meses brindando apoyo crucial en la Operación Martillo de Medianoche, la campaña conjunta entre EEUU e Israel que bombardeó instalaciones estratégicas ligadas al programa nuclear de Irán en la llamada Guerra de los 12 Días.

Posteriormente, el grupo de combate navegó hacia las costas de Somalia para ejecutar ataques aéreos contra posiciones del Estado Islámico (ISIS), antes de retornar brevemente a su base en la Costa Oeste de EEUU, en diciembre.

Su trayecto hacia el Caribe incluyó una prolongada travesía por el continente americano, durante la que realizó ejercicios militares coordinados con las armadas de México, Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, consolidando un marco de cooperación hemisférica que ahora rodea a Cuba.

Con una capacidad para transportar más de 60 aeronaves de combate de última generación, incluyendo cazas F/A-18 E/F Super Hornet, aviones de guerra electrónica EA-18G Growler y sistemas de alerta temprana, la sola presencia del Nimitz a pocas millas náuticas de Cuba altera el equilibrio militar regional de manera total.

¿Será una réplica?

El trasfondo político de esta doble ofensiva judicial y militar evoca de inmediato los sucesos ocurridos en Caracas a comienzos de año. El 2026 empezó con fuerzas especiales norteamericanas capturando en la capital venezolana a Maduro, quien también se encontraba bajo un encausamiento federal estadounidense por supuesto terrorismo y apoyo a narcotraficantes.

Tras ese precedente histórico, las declaraciones de los altos cargos de la Administración Trump adquieren un matiz sombrío para el Gobierno de Miguel Díaz-Canel. Al ser consultado por periodistas sobre hasta dónde estaría dispuesta a llegar la maquinaria gubernamental estadounidense para obligar al anciano Castro a sentarse en el banquillo de los acusados, el fiscal general en funciones, Todd Blanche, no descartó medidas de fuerza mayor: "Se emitió una orden para su arresto. Por lo tanto, esperamos que se presente aquí, ya sea por su propia voluntad o por otra vía".

Esta alusión "por otra vía" ha sido interpretada de inmediato por diplomáticos y analistas de seguridad como una confirmación implícita de que la Casa Blanca contempla el uso de comandos militares de élite dentro de territorio cubano.

Para el equipo de Trump, la vulnerabilidad actual de la isla ofrece una ventana de oportunidad única. Semanas después de la captura de Maduro -un aliado energético y financiero vital para La Habana-, Washington impuso un bloqueo petrolero y de mercancías sumamente estricto sobre Cuba. Este cerco comercial ha provocado el colapso virtual de la economía isleña, que hoy se enfrenta a apagones generalizados que duran días enteros, desabastecimiento crónico de alimentos básicos y una desesperación social creciente, que amenaza con traducirse en revueltas populares, aunque no han roto aún, si esa era la esperanza de la Casa Blanca.

A pesar de la demostración de fuerza militar, el presidente de EEUU adoptó un tono de calculada frialdad al ser interrogado por la prensa sobre una posible confrontación directa con Cuba. "No, no habrá una escalada. No creo que sea necesario", declaró Trump en declaraciones a los reporteros. "Miren, el lugar se está cayendo a pedazos. Es un desastre. Y en cierta forma han perdido el control. Realmente han perdido el control de Cuba".

En la prensa nacional, en medios como Newsweek, estrategas militares apuntan que las palabras del presidente no reflejan pasividad, sino la convicción de que el régimen cubano está asfixiado económicamente y carece de la capacidad de resistencia que poseía en décadas pasadas.

Sin embargo, detrás de escena, EEUU baraja diversas opciones operativas si el régimen de La Habana no cede a las demandas de Washington para abrir su economía y expulsar a las potencias extranjeras adversarias de la superpotencia. Expertos en defensa consultados por medios internacionales como The New York Times sugieren que, en caso de avanzar hacia una fase militar activa, el Pentágono contempla tres vías de acción: una incursión quirúrgica de Fuerzas de Operaciones Especiales (como las unidades Delta Force o Navy SEALs) para capturar a Castro y otros mandos acusados; una campaña de bombardeo aéreo focalizada similar a la ejecutada contra Irán el año pasado; o, debido al alarmante estado de obsolescencia de las fuerzas armadas cubanas, una invasión militar a gran escala. Esta última alternativa, no obstante, conllevaría el riesgo latente de una guerra de guerrillas asimétrica, bajo la histórica doctrina militar cubana de la "Guerra de todo el pueblo".

Concentración anticastrista ante el Café Versalles de Miami (Florida) después de que el Departamento de Justicia de EEUU anunciara cargos contra el expresidente Raúl Castro, el 20 de mayo de 2026. Marco Bello / Reuters

La reacción de la isla

Como era de esperar, la reacción de las autoridades comunistas cubanas ante los anuncios de Washington fue de una virulenta indignación. El actual presidente, Díaz-Canel, condenó de manera categórica la acusación penal, calificando los cargos contra Castro de falsos y tildando el despliegue naval del portaaviones de agresión imperialista.

Su ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, utilizó sus redes sociales oficiales para denunciar la política exterior de la Administración Trump, acusando al gobierno estadounidense de recurrir de manera constante al engaño deliberado como pretexto para su campaña de asfixia económica. "La razón por la cual el secretario de Estado de EEUU miente de manera tan reiterada e inescrupulosa al referirse a Cuba y al tratar de justificar la agresión impuesta al pueblo cubano no es ignorancia ni incompetencia", escribió Rodríguez Parrilla, agregando de manera tajante: "Él sabe bien que no hay excusa para una agresión tan cruel y despiadada".

Históricamente, el Ejecutivo cubano ha defendido el derribo de las aeronaves de Hermanos al Rescate, argumentando que las avionetas civiles violaron de manera flagrante el espacio aéreo soberano de la isla en repetidas ocasiones con el objetivo de desestabilizar el orden público, desoyendo las advertencias de los controladores aéreos cubanos.

La Habana ha insistido ante el Consejo de Seguridad de la ONU en que el gobierno de los Estados Unidos jamás tomó medidas regulatorias eficaces para impedir que los pilotos exiliados utilizaran el territorio de Florida como base de lanzamiento para incursiones que consideraban de carácter terrorista y hostil.

Mientras el USS Nimitz surca los mares, cerquita de Cuba, y los tribunales de Miami preparan la logística para un juicio histórico que podría no celebrarse nunca en presencia del acusado, la tensión en el Estrecho de Florida ha alcanzado niveles no vistos desde los días más oscuros de la Guerra Fría y el mundo está a verlas venir. Para EEUU, la acusación de Castro no es simplemente un acto de justicia retrospectiva por un crimen viejo, sino es una herramienta de apalancamiento geopolítico contemporáneo diseñada para asestar el golpe de gracia a un sistema de Gobierno que ha desafiado a once administraciones estadounidenses.

La gran incógnita que desvela ahora a las cancillerías de América Latina es si el despliegue de poderío naval y judicial de Washington logrará provocar, a base de presión, una transición negociada hacia la democracia o si, por el contrario, sumirá a la desarticulada y empobrecida sociedad cubana en un conflicto civil de consecuencias impredecibles. De momento, es una olla a presión.