El ministro israelí Itamar Ben-Gvir se burla en un vídeo de los activistas de la flotilla detenidos, arrodillados y esposados: "Bienvenidos a Israel"

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que se ve cómo se burla de los más de 400 activistas de los últimos barcos de la flotilla a Gaza que Israel asaltó de manera ilegal estos días en aguas internacionales. "Bienvenidos a Israel", ha ironizado el ministro de Benjamin Netanyahu mientras se dirige a los cientos de activistas, arrodillados y esposados por la espalda.

En el vídeo, Ben-Gvir se pasea entre los activistas detenidos y, en medio de los gritos de queja de algunos de ellos, dice a los soldados del Ejército de Israel que no "se dejen afectar" por esos lamentos. En las imágenes se puede ver también como una de las detenidas emite un "free, free Palestine" antes de que varios soldados la cojan por la cabeza y la tumben, esposada, en el suelo. "Bien hecho", les dice Ben-Gvir.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha tildado las imágenes como "inaceptables". Meloni ha denunciado que los manifestantes, "entre los que se encuentran muchos ciudadanos italianos, sean sometidos a este trato lesivo". "El Gobierno italiano está tomando de inmediato, y a los más altos niveles institucionales, todas las medidas necesarias para lograr la liberación de los ciudadanos italianos involucrados. Italia exige además disculpas por el trato reservado a estos manifestantes y por el total desprecio demostrado hacia las explícitas solicitudes del Gobierno de Italia", ha proseguido Meloni, quien además ha informado de que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha convocado al embajador israelí "para pedir aclaraciones formales sobre lo ocurrido".

Francia también ha llamado a consultas al embajador de Israel. El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot ha definido la actuación de Ben-Gvir como "inadmisible": "Se piense lo que se piense de esta flotilla - y hemos indicado en varias ocasiones nuestra desaprobación de esta iniciativa - nuestros compatriotas que participan en ella deben ser tratados con respeto y liberados en el menor plazo posible".

El contenido del vídeo es tal que hasta la Oficina del primer ministro israelí se ha visto obligada a trasladar unas declaraciones de Netanyahu lamentando lo sucedido. "La forma en la que el ministro Ben-Gvir trató a los activistas de la flotilla no está en línea con los valores y normas de Israel", ha dicho para avanzar que ha ordenado que se "deporte a los provocadores lo antes posible". Esta no se trata, sin embargo, de la primera vez que el ministro ultra de su Gabinete actúa así ante activistas de la flotilla. Es más, muchos activistas han denunciado torturas a su regreso tras ser detenidos por Israel.

Activistas de 45 países

Esta semana, y según han denunciado desde Rumbo a Gaza y la Freedom Flotilla Coalition, "más de 400 participantes civiles desarmados de 45 países han sido secuestrados en aguas internacionales por las fuerzas militares israelíes". Los barcos, además, "han sido dañados deliberadamente por el ejército israelí y abandonados a la deriva, lo que supone un peligro para la navegación internacional y constituye otra violación del derecho internacional por parte del Gobierno israelí".

Según han informado desde Rumbo a Gaza, la flotilla estaba constituida por 54 embarcaciones tanto de la Global Sumud Flotilla, la Coalición de la Flotilla por la Libertad de Gaza y muchas otras organizaciones de Turquía, Malasia e Indonesia. Todos los buques fueron interceptados este lunes. La tripulación de los barcos fue llevada al puerto de Ashdod, desde donde serán trasladados a la prisión de Ketziot, según ha informado el cónsul español en Tel Aviv a Rumbo a Gaza. Entre los detenidos hay varios españoles.