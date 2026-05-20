Rufián da el paso y se ofrece como cabeza de lista de una candidatura de izquierdas en las generales

Gabriel Rufián está "jodido" por 'lo de Zapatero' y este mismo miércoles ha contraatacado con su gran y reciente arma política. El hoy portavoz de ERC en el Congreso ha dado el paso definitivo en su campaña por la unidad de las izquierdas y ha admitido su voluntad de aceptar ir como cabeza de lista en las generales en una candidatura unitaria. "Si ayudara a que haya colaboración o un espacio de unión", ha añadido.

El anuncio (u ofrecimiento) ha llegado en Madrid, en una intervención en el Club Siglo XXI, uno de los históricos y más relevantes espacios de diálogo de la politica española. Desde este foro ha reconocido estar "dispuesto" a ir "pa'lante", admitiendo eso sí. que en la izquierda hay otros "activos electorales innegables", como son Irene Montero o Pablo Bustinduy.

Desde hace meses y más concretamente en las últimas semanas, Rufián ha realizado varios actos "por la unidad" con distintos representantes de izquierdas, como Emilio Delgado (Más Madrid) en la capital o la exministra Irene Montero en Barcelona.

En ambas citas y en otras tantas intervenciones, el político catalán ha defendido la necesidad de "priorizar" las listas progresistas más fuertes en cada territorio, con una estrategia que "no obligue a nadie a renunciar a sus siglas", sino defendiendo que se presente en cada demarcación la opción con más posibilidades de éxito electoral.ç

Sobre ello ha vuelto este miércoles en Madrid, aún con la resaca de las elecciones andaluzas y especialmente de la imputación de Rodríguez Zapatero. "Ahora es la izquierda arraigada al territorio la que tiene que liderar el momento político", ha apuntado tras admitir que hoy por hoy la situación de las izquierdas en España es "un problema". Así, ha puesto como ejemplos los buenos resultados recientes de CHA en Aragón y especialmente de Adelante Andalucía este 17-M.

Pero su presentación ha tenido que pasar revista a la situación judicial del expresidente socialista, de la que ya mostró su tristeza y ese resonante "estoy jodido" por la mañana en el Congreso. Pese al escándalo, Rufián ha admitido que, con lo que se sabe en estos momentos, no va a reclamar a Pedro Sánchez elecciones anticipadas porque la alternativa de PP y Vox es "infinitamente peor".

Sí lo haría en un escenario. Si se demuestra que en el PSOE hubo financiación ilegal, ha matizado de inmediato. En ese caso reclamaría adelanto electoral "por coherencia" con lo que ocurrió con el PP en 2018.

De vuelta a la 'vía Rufián', el portavoz de Esquerra ha ironizado con su futuro en la formación independentista y soberanista, para dejar claro que "siempre se ha hecho cargo de lo que sucedía más allá de sus fronteras" y que él no se va a ir... hasta que le echen. Por el camino, algún ¿apunte?, como que Oriol Junqueras, líder de ERC, y él no están de acuerdo "en todo" y que en ocasiones se quieren "matar". Con todo, promete que "nunca" dirá "una mala palabra sobre él" porque sería "una canallada".