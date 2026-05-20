Antón Losada sentencia con una sola frase (pero qué frase) lo que puede suponer para Sánchez la imputación a Zapatero

Los análisis políticos y jurídicos, lógicamente, también han ido escalando en las horas de la tarde de ayer, a medida que iban trascendiendo los datos del auto judicial acerca de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco del 'caso Plus Ultra'. Tras unos momentos iniciales confusos en los que tan solo se conocía una anterior querella que había sido archivada y que se basaba en una noticia de un digital y las declaraciones de Víctor de Aldama en 'Horizonte', comenzaron a conocerse los detalles del supuesto entramado criminal para el blanqueo de capitales.

Si bien la serie de cuestiones que supuestamente implican o relacionan a Zapatero con la supuesta red se basa en las conversaciones intervenidas a otros investigados en la causa, que mencionan la participación del expresidente o su intervención; lo cierto es que la mayor parte de análisis retratan una investigación de la que falta mucho por conocer, pero sin aparentes grietas, ni visos de lawfare. Esta es una cuestión que ha tenido impacto en las quinielas de los principales analistas políticos. Y una de ellas, es la del politólogo gallego Antón Losada.

El profesor en la Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha sido tan claro como tajante en su espacio en los micrófonos de 'Hoy por Hoy', en la Cadena SER. En esta ocasión, la metáfora que ha escogido Losada para retratar la importancia de las acusaciones que pesan sobre Zapatero, es proporcional a lo que cree que puede acabar suponiendo para el presidente Pedro Sánchez, y, por ende, para el actual Gobierno de coalición progresista. Spoiler: los dinosaurios ya lo cataron.

Antón Losada: "Nos parece muy bien que el Gobierno tenga toda su confianza en Zapatero, pero..."

En este sentido, Losada ha repasado, críticamente, la que ha sido la reacción desde el Gobierno a la imputación de Zapatero, cuestión que ha ido resumiendo refiriéndose a "es que el gobierno de progreso, es que el crecimiento económico, es que las políticas sociales y tú [al PP] más, Marcial Dorado y tengo toda mi confianza en Zapatero". No obstante, Losada considera que el hecho de recordar la corrupción del pasado del PP o la vinculación de Feijóo con un narcotraficante condenado es insuficiente ante la dimensión de esta causa judicial.

Así, el politólogo ha afirmado que "nos parece muy bien que el Gobierno tenga toda su confianza en Zapatero, pero aparte de Zapatero aquí es el Gobierno el que tiene que dar el primer paso y dar muchísimas explicaciones, muchísimas explicaciones". Se ha referido a la vía por la que ha apostado el portavoz parlamentario de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, señalando que "un pleno monográfico sobre este asunto no me parece, ni de lejos, descabellado".

Y, en este punto, Losada ha sido muy claro. Este caso es un antes y un después que "necesita una respuesta política", para ir más allá y subrayar que el horizonte en tribunales se puede cobrar la cabeza de Pedro Sánchez y de lo que queda de legislatura hasta las siguiente elecciones generales que el presidente repitió hoy que se mantienen para la misma fecha: "Insisto, este es el meteorito que sí puede poner fin a esta legislatura". Más allá de las metáforas fílmicas, parece que tan solo resta saber si hay alguien 'mirando arriba'.